Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным подчеркнул опасную ситуацию в регионе, создавшуюся в результате провокационных заявлений и агрессивных действий официального Баку, в том числе и предпринятых шагов по установке КПП в Лачинском коридоре, в зоне ответственности российских миротворческих войск. Он выразил необходимость соответствующего реагирования и действенных шагов со стороны союзников и партнеров Армении в направлении восстановления режима Лачинского коридора в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 9 ноября.

Ранее «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД России передал, что 25 апреля в МИД РА в Ереване была проведена консультация заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и заместителей министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворкяна и Мнацакана Сафаряна