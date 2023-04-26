Пользователь Facebook Сасун Манукян опубликовал видеокадры, снятые в аэропорту Сюника со следующей записью:

«Ожидаемая посадка и памятный день для Капана, областного центра Сюника, и не только для Капана. В аэропорту Сюника, после почти тридцатилетнего перерыва, совершил посадку самолет».

Ранее в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА сообщили «Арменпресс», что 26 апреля в 10:00 планируется совершить испытательный полет по маршруту Ереван-Капан-Ереван на самолете L410. В аэропорту будет проведено тестирование схем захода на посадку.