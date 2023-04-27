Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представляя на днях отчет о работе правительства за 2022 год, заявил с трибуны Национального Собрания о том, что в Армении планируется до 2026 года построить 15 малых водохранилищ. Ранее, по его словам, были объявлены тендеры на проектирование шести малых водохранилищ, по пяти из которых конкурсы уже состоялись.

В настоящее время идет процесс разработки технико- экономического обоснования данных пяти водохранилищ.

«До конца текущего года из указанных пяти водохранилищ разработка проектной документации будет завершена в отношении двух-трех. А работы по остальным водохранилищам продолжатся в следующем году. Однако из 15-ти водохранилищ в отношении как минимум четырех возникли проблемы, связанные с уменьшением потоков воды, в связи с чем обсуждается вопрос о смене места их строительства», — пояснил министр, указав заодно на важность строительства малых регулирующих водохранилищ, которые способны будут аккумулировать воду, после чего распределять ее потребителям.

На сегодня уже имеются проекты строительства 30-ти подобных водохранилищ, из которых в отношении 22-х процесс идет, по оценкам Г.Саносяна, нормально, учитывая тот факт, что есть компания, которая обязалась до конца года разработать проекты их строительства, после чего начнется тендерный процесс. Что касается оставшихся восьми, то здесь имеются проблемы, которые также связаны с объемами потоков воды и соответственно — местом их строительства.

Наряду с этим активно продолжаются работы по строительству в Армении крупных водохранилищ. Дело в том, что географическое расположение нашей страны дает широкие возможности для управления водными ресурсами именно за счет водохранилищ. На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ. Но проблема в том, что при запасах питьевой и оросительной воды более чем в 7 млрд кубометров в год, Армения использует всего лишь 2,3 млрд кубометров, а остальное течет в Каспийское море. Плюс Турция последние годы строит новые водохранилища на реках Карс и Аракс, что рано или поздно может серьезно сказаться на Армении в виде нехватки оросительной воды. На фоне такого расклада программы правительства по восстановлению Капского водохранилища, а также строительства нового водохранилища в Веди и вовсе приобретают ключевое значение.

Перешел на стадию строительства

В плане первого проекта — восстановления водохранилища Капс — наметились серьезные подвижки. На днях в Фонде территориального развития Армении было подписано соглашение с победителями ранее объявленного тендера — китайскими компаниями «Shanxi Construction Investment Group Co» и «Shanxi Hydraulic Construction Engineering Bureau Group Co». Тем самым этот важнейший для нашей страны проект перешел фактически на стадию строительства.

К слову, подготовка тендерного проекта на строительство Капского водохранилища была завершена еще в конце 2021 года. Приглашения к участию в тендере, помимо двух вышеназванных компаний, были отправлены также и в две другие организации из Поднебесной — «Dongfang Electric International Corporation» и «China Road and Bridge Corporation».

На самом деле, попытки реализовать этот масштабный проект предпринимаются уже много лет. С момента старта проекта в 2014 году было инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. В рамках же второго этапа программы планировалась реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы.

На сегодня стоимость окончательной реализации проекта по строительству Капского водохранилища оценивается в 60 млн евро. Его планируется реализовать в сотрудничестве с немецким банком KfW. С задействованием этого водохранилища объемом в 25 млн кубометров воды, но с возможностью дальнейшего увеличения до 60 млн кубометров, площадь орошаемых земель увеличится на 5-7 тыс. га, плюс улучшится водоснабжение ныне орошаемых территорий в Талинском регионе.

В целом же проект Капского водохранилища предусматривает строительство вспомогательных сооружений плотины Капского водохранилища, оснащение пунктов гидрологических наблюдений реки Ахурян (от водохранилища Арпи до Ахурянского водохранилища), строительство дополнительных станций, создание централизованной базы данных (система SCADA). Наряду с этим появится возможность заменить механическое орошение порядка 2280 гектаров земли на самотечное, что позволит сэкономить 1,3 млн кВтч электроэнергии в год.

В самой Армении реализации этого проекта придается большое значение, поскольку Капское водохранилище сможет сыграть колоссальную роль не только в плане обеспечения потребителей водой, но и в контексте эффективного управления водными ресурсами в стране. К началу строительных работ этого водохранилища планировалось приступить уже в течение 2021 года. Но из-за пандемии, а затем и военной обстановки в стране эти сроки сдвинулись.

На финишной прямой

Что касается второго проекта — строительства водохранилища в Веди, то, как пообещал министр территориального управления и инфраструктур, в текущем году Вединское водохранилище будет сдано в эксплуатацию. По его словам, в ходе реализации проекта строительства нового водохранилища из 85 метров плотины построено на данный момент свыше 70 метров.

В общей сложности строительство Вединского водохранилища и ирригационной системы оценивается в 90 млн евро, из которых 75 млн евро кредитные средства Французского агентства развития. Остальные средства вложены правительством в качестве софинансирования проекта. В рамках этого проекта намечено построить водохранилище объемом в 29,4 млн куб.м. Само водохранилище будет заполняться за счет ливневых потоков рек Веди и Хосров. Поэтому строятся две дамбы, площадь бассейна которых составит 120 га.

Ожидания от ввода в строй Вединского водохранилища довольно большие, учитывая то, что ему надлежит обеспечить орошение свыше 4 тыс. га земель в Араратской долине, заменив при этом механический полив на самотечное орошение на территории около 2,8 тыс. га. Смена системы механического полива на самотечное приведет, естественно, к существенной экономии электроэнергии — до 19 млн кВт/ч в год. Но главное — задействование этого водохранилища позволит внедрить новейшие поливочные технологии, которые значительно сэкономят воду. Учитывая то, что сейчас очень часто приходится совершать попуски из озера Севан, наличие подобных технологий при введении в строй Вединского водохранилища сумеет решить эту проблему, что также является важным решением в деле восстановления экосистемы озера.

Кстати, программа строительства водохранилища имеет и второй этап, во время которого при финансировании Французского агентства развития в прилегающих к водохранилищу общинах будет внедрена капельная система орошения. При таком раскладе можно будет заметно сократить уровень потребления оросительной воды в прилегающих общинах, позволив одновременно доставлять больше воды в более далекие общины.