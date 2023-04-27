В рамках Дней Франкофонии в Армении в Музее народных искусств имени Ованеса Шарамбеяна проходит выставка эскизов книги «Французские народные сказки», иллюстрированной заслуженным художником Армении Владимиром Абрамяном:

В экспозиции представлены 35 работ художника, созданных 35 лет назад, а также несколько полотен, которые он создал, вдохновившись образами французских сказок.

В 1988 году издательство «Аревик» выпустило книгу под названием «Французские народные сказки», в которой нашли место иллюстрации Владимира Абрамяна:

«Художник является автором художественного оформления около 250 книг, причем как армянских писателей, так и переводных. Его творческая стихия — человек со своим сложным психологическим внутренним миром. Мы все любили рассматривать картинки сказок, и у всех есть эта книга в наших библиотеках, однако мало кто представлял, кто ее иллюстрировал», — сказала член семьи художника Нара Епремян.

По ее убеждению, художник прочитал все сказки, чтобы правильно проиллюстрировать их.

Директор музея народного искусства имени Ованеса Шарамбеяна Лусине Торосян отметила, что когда книга оказалась в руках, она поняла — эти картины обязательно нужно демонстрировать.

«Каждый человек, гражданин должен очень хорошо знать свою культуру, кроме того, он должен быть открыт для восприятия и познания других культур. Это хорошее начало сотрудничества», — сказала Торосян. По ее убеждению, выставка заинтересует как взрослых, так и детей.

Директор издательства «Аревик» Сабет Ованнисян отметил, что в ближайшее время книга будет переиздана в новом формате.

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Выставка будет открыта до 11 мая включительно.

Владимир Абрамян участвовал в ряде республиканских, всесоюзных и международных выставок. Его работы демонстрируются в Национальной галерее Армении, хранятся в различных частных коллекциях по всему миру.