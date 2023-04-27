Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял делегацию во главе с председателем Департамента Изер Франции Жан-Пьером Барбье.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА, министр приветствовал гостей и признал, что теплые армяно-французские отношения продолжают развиваться довольно быстрыми темпами.

Гнел Саносян особо подчеркнул работу, проводимую в направлении децентрализованного сотрудничества, в котором особую роль играют отношения между Департаментом Изер и Гегаркуникской областью.

Министр обратился к подписанию нового соглашения о сотрудничестве на 2023-2027 годы, подписанного между Департаментом Изер и Гегаркуникской областью, и выразил содействие совместной реализации пунктов, предусмотренных в документе.

Жан-Пьер Барбье заверил, что они также готовы укреплять существующее сотрудничество в рамках децентрализации, и даже больше расширить его, включив в него другие сферы, в том числе здравоохранение.

Глава Департамента Изер подчеркнул императив скорейшей реализации совместных программ.

На встрече обсуждался ход реализации текущих программ, возможности разработки новых программ. Также были обсуждены перспективы развития туризма в Гегаркуникской области, особенно пешего туризма, вопросы популяризация и преподавания французского языка в регионе ряд других программ.