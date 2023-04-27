«Еремян Проджектс», оставаясь верным миссии сохранения традиций армянского гостеприимства, продолжает цикл инициатив, направленных на повышение узнаваемости армянской кухни. Очередная акция была посвящена лавашу – в ереванском ресторане «Лаваш» состоялась выставка «Портреты лаваша – армянский хлеб в фотографиях».

Выясняется, что армянский лаваш обладает внешностью, чертами и названиями. К примеру, первый лаваш, испеченный после нагревания тонира, называют «горячим», красивый лаваш — «цветок-цветок» … и так около 20 видов.

Руководитель PR-отдела «Еремян Проджектс» Анаит Геворгян отмечает, что хотя на данный момент выставка проходит в символическом ресторане «Лаваш», но она будет постоянной.

«Мы также создали открытки с теми же фотографиями, которые всегда будут в ресторане «Лаваш» — будем дарить нашим посетителям. Имеется трехъязычный перевод, чтобы популяризировать лаваш как можно больше», — сказала она.

Один из армянских символов, лаваш занимает особое место в нашей национальной кухне. Пресный белый хлеб из пшеничной муки армяне изобрели более трех тысяч лет назад.

Лаваш печется в тонире, и каждый лаваш имеет свой внешний вид и облик. На протяжении десятилетий пекари давали им уникальные названия.

С мастерством пекаря и опытом фотографа каждый из лавашей приобретает свой особый цвет, форму и содержание. Температурой тонира и мастерством пекаря определяется характер лаваша.

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Одна из посетительниц выставки, актриса Анаит Киракосян в беседе с «Арменпресс» подчеркнула, что очень ценит подобные мероприятия, поскольку это возможность еще раз показать миру национальное богатство:

«Я не видела ничего подобного и не знала, что лаваш может иметь характер, цвет, лицо и даже имя. И все это благодаря чудесным пекарям», — отметила Анаит Киракосян:

Отметим, что с 2014 году лаваш включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.