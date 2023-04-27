Несколько лет назад любительница антиквариата Лаура Янг приобрела всего за £28 в техасском комиссионном магазине старинный мраморный бюст. Однако лишь сейчас выяснилось, что скульптура представляет собой ценнейший памятник древнеримского искусства возрастом 2 тыс. лет.

Женщина рассказала, что в момент покупки скульптура была грязной и казалась ей ничем не примечательной, но она все равно решила оставить ее себе. В какой-то момент Янг заинтересовалась историей бюста и даже привлекла для исследования специалистов аукционного дома Sotheby’s. На протяжении нескольких лет эксперты пытались идентифицировать скульптуру, и в итоге им это удалось.

Оказалось, что бюст был создан между 1 г. до н.э. и 1 г. н.э. и изначально принадлежал консулу Римской республики Помпею Великому. Спустя несколько тысячелетий, в 1830-х гг., он стал принадлежать королю Баварии Людвигу I, который оставил памятник древнеримского искусства на хранение в немецкий музей. Однако во время Второй Мировой войны заведение подверглось бомбардировкам союзников, в результате чего бюст исчез. Историки долгое время не могли обнаружить скульптуру и были рады узнать, что она нашлась. При этом эксперты заявили, что до сих пор не смогли разобраться, как в итоге бюст оказался в Техасе.

В настоящее время бюст выставлен в Художественном музее Сан-Антонио в Техасе, однако в ближайшее время его вернут в Германию — в музей, отреставрированный после войны и открытый для посетителей с 1994 года.