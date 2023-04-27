Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы вновь призвали к восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору и мирному разрешению всех конфликтов.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на заявление содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Армении Киммо Кильюнен (Финляндия) и Борианы Оберг (Швеция) и содокладчиков по мониторингу Азербайджана Яна Лидделл-Грейнджера (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия).

«Мы вновь подтверждаем наш призыв от 16 декабря 2022 г. — восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору, и напоминаем о решении Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 года, в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда и приказом Международного суда от 22 февраля 2023 года. В последнем говорится, что «Азербайджан должен принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях», — отметили содокладчики.

В заявлении также отмечается, что 23 апреля Армения обратится в Международный суд ООН по поводу установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре.

«Призываем Азербайджан и Армению воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут еще больше осложнить поддерживаемые ЕС на самом высоком уровне переговорные усилия и присутствие миссии ЕС в Армении. Призываем активизировать переговоры по пограничным вопросам и разрешить все споры мирным путем», — говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ.

Содокладчики также отметили, что докладчик ПАСЕ Пол Гаван (Ирландия) также пытался получить доступ в Лачинский коридор, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.