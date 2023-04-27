Размещение Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является грубым нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля.

«Азербайджан постоянно нагнетает обстановку в регионе, на этот раз незаконно разместив контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. И если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под предлогом ложной «экологической акции», то теперь он уже официально закрыт Азербайджаном. Это провокационный шаг, направленный не только на усиление напряженности в регионе, но и на углубление гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что на этот раз международное сообщество дало четкую оценку установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре.

Пашинян отметил, что настоящей и глубинной целью этой и ряда предыдущих акций является этническая чистка армян Нагорного Карабаха и осуществление геноцида. И это должно быть предметом внимания всех нас и международного сообщества.

«Следующий вопрос, который усугубляется установлением КПП в Лачинском коридоре, заключается в следующем: в какой степени Азербайджан считает себя обязанным выполнять свои международные обязательства? Установка КПП в Лачинском коридоре является грубым нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. С 9 ноября Азербайджан нарушил практически все пункты Трехстороннего заявления», — сказал Пашинян.