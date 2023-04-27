Спикер Национального собрания Республики Арцах подписал приказ о прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по обороне, безопасности и охране правопорядка Сейрана Айрапетяна.

Как сообщает «Арменпресс», в приказе говорится:

«Принимая за основу заявление председателя Постоянной комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Сейрана Айрапетяна об отставке, и руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 132 и пунктом 2 части 2 статьи 129 Закона «Регламент Национального собрания», считать полномочия председателя Постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Сейрана Айрапетяна прекращенными».