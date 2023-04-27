Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонской Республики Кайе Калас в связи с ее повторным вступлением на должность.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, в послании, в частности, говорится:
«Ваше Превосходительство!
От всего сердца поздравляю Вас с возвращением на пост премьер-министра Эстонии!
Хотел бы с удовлетворением признать высокий уровень политического диалога между Эстонией и Арменией и положительную динамику сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Мы высоко ценим готовность Эстонии содействовать осуществляемым в Армении демократическим реформам и улучшению управления.
Придаем также важность безоговорочной поддержке Эстонии как одного из важных партнеров Армении в Европе в дальнейшем развитии партнерства Армения-ЕС.
Желаю Вам и вновь сформированному Вами правительству плодотворной работы и новых достижений, а дружественному народу Эстонии — мира и процветания».