Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонской Республики Кайе Калас в связи с ее повторным вступлением на должность.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас с возвращением на пост премьер-министра Эстонии!

Хотел бы с удовлетворением признать высокий уровень политического диалога между Эстонией и Арменией и положительную динамику сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Мы высоко ценим готовность Эстонии содействовать осуществляемым в Армении демократическим реформам и улучшению управления.

Придаем также важность безоговорочной поддержке Эстонии как одного из важных партнеров Армении в Европе в дальнейшем развитии партнерства Армения-ЕС.

Желаю Вам и вновь сформированному Вами правительству плодотворной работы и новых достижений, а дружественному народу Эстонии — мира и процветания».