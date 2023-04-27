Лачинский коридор должен функционировать полноценно — такое решение принял еще 22 февраля Международный суд ООН, рассмотрев иск Армении против Азербайджана в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации.

Напомним, что Армения требовала от Азербайджана немедленно открыть находящийся в блокаде с декабря прошлого года Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. В тот же день Международный суд ООН отклонил иск Азербайджана о применении временных мер против Армении.

Суд пришел к выводу, что до вынесения окончательного решения по данному делу Азербайджан обязан — в соответствии со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — принять все от него зависящие меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обеих направлениях.

И вот буквально на днях офис представителя Армении по международным правовым вопросам распространил сообщение, согласно которому Международный суд приостановил рассмотрение исков Армении и Азербайджана до принятия решения по возражениям.

Дело в том, что 21 апреля Армения представила свои возражения на иск Азербайджана в Международный суд ООН, получив на свой иск возражения Азербайджана. Именно поэтому суд приостановил рассмотрение дел до принятия решения по представленным возражениям.

В сообщении отмечается, что по делам Армения против Азербайджана и Азербайджан против Армении, которые рассматриваются в Международном суде в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Армения представила в суд свой полный иск против Азербайджана 23 января этого года, в то же время получила полный иск Азербайджана против Армении.

Согласно регламенту суда, государства имеют право представлять предварительные возражения на полное исковое заявление другой стороны в течение 3 месяцев после его получения. С предварительными возражениями государства выдвигают аргументы и обоснования об отсутствии юрисдикции суда и неприемлемости исковых требований.

После получения предварительных возражений суд, по существу, в соответствии со своим регламентом приостанавливает рассмотрение дела до принятия решения по предварительным возражениям.

«Предварительные возражения, представленные Арменией, относятся к большинству претензий Азербайджана. В то же время Армения также получила предварительные возражения, представленные Азербайджаном в отношении иска, поданного Арменией.

Стороны имеют возможность изложить свои замечания относительно предварительных возражений, представленных другой стороной, в срок, который будет установлен судом », — говорится в сообщении.

Вердикт суда от 22 февраля, по сути, был временной мерой против Азербайджана, которую полностью игнорировал президент Алиев.

Чтобы продемонстрировать свое состояние вне закона, глава соседнего государства продолжает свои агрессивные действия и в отношении Армении — это уже в присутствии миссии Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном, и в самом Нагорном Карабахе.

В данный момент 120 тысяч человек — армянское население Нагорного Карабаха, — более четырех месяцев остаются отрезанными от мира. И это в XXI веке. А руководство Азербайджана день ото дня ужесточает воинственную риторику.

И не только риторику. 23 апреля Азербайджан начал работу по установке Контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре (который, согласно решению Международного суда ООН от 22 февраля должен был быть открыт) на мосту Хакари.

Это уже факт игнорирования не только вердикта Суда ООН, но и самого Суда.

Тут уж забеспокоились европейские чиновники разных уровней. Министр иностранных дел Исландии, председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир на весенней сессии ПАСЕ выступила от имени исландского председательства и заявила буквально следующее: «Свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с временными мерами Европейского суда по правам человека и решением Международного суда».

Председатель комиссии по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот заявил, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является нарушением Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, добавив, что ЕС и США должны сделать больше для установления мира и стабильности в регионе.

А спикеры Европарламента по вопросам Армении и Азербайджана и глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, Андрей Ковачев и Желяна Зовко выступили с совместным заявлением, в котором говорится о «вопиющем неуважении Азербайджана к своим международным обязательствам по отношении Лачинского коридора».

Поведение Азербайджана они оценили, как «акт неуважения к имеющему обязательную силу решению Международного суда ООН от 22 февраля 2023».

Депутаты СЕ сочли весьма прискорбным тот факт, что подобное действие (установка КПП в Лачинском коридоре) было совершено накануне Дня памяти жертв Геноцида армян 24 апреля, годовщины начала убийств и изгнания армян в Османской империи 108 лет назад.

«Отдаем дань памяти полутора миллионам жертв, погибших во время Геноцида, и призываем международное сообщество сохранять бдительность в отношении подстрекательской риторики и всех инцидентов, разжигающих ненависть и препятствующих примирению», — заключили депутаты.

О каком примирении, гарантиях безопасности армянского населения может идти речь, когда еще не решен статус Нагорного Карабаха, а Азербайджан отключает газ и электричество, поступающие из Армении, каждый Божий день угрожая жизни местного армянского населения.