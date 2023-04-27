При соотношении долга к ВВП около 46 % Армения считается страной с легким долговым бременем.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля при обсуждении вопроса об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Армении за 2022 год.

Премьер-министр отметил, что доля драмового долга в структуре государственного долга увеличилась, а долга в иностранной валюте уменьшилась. «Это означает, что наш государственный долг стал более устойчивым к валютным рискам в рамках этого процесса», — сказал Никол Пашинян.

Министр финансов РА Ваге Ованнисян согласился с премьер-министром, добавив, что это позволит снизить валютные риски. «Мы увеличили долю драмового долга в общей структуре долга примерно до 40%. До этого было около 30%», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что драмовый долг увеличился более чем на 10%. Министр частично объяснил это девальвацией драма. Снижение соотношения долг-ВВП частично связано с девальвацией драма, так как значительная часть долга находится в иностранной валюте, частично с поступательными темпами экономического роста. С другой стороны, сказался и тот факт, что дефицит бюджета оказался ниже запланированного.

Пашинян заметил: «В основном Армения считается страной с легким долговым бременем в 46%. Долг бывает легким, средним и тяжелым. Благодаря своему экономическому росту Армения вошла в число стран с легким долгом», — сказал Пашинян.

Значительно сократив соотношение долга к ВВП, страна создала большой буфер устойчивости. «Если правительство придет к такой позиции, мы сможем привлечь новые средства. Вопрос не в долге, вопрос в том, как мы используем долг для увеличения нашего потенциала экономического роста», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул важность использования долга для осуществления капитальных вложений.

Отношение государственного долга к ВВП значительно снизилось в 2022 году, составив 46,7%, вместо прогнозируемых 60,2%. Он снизился на 13,6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом. По состоянию на 31 декабря 2022 года долг правительства составил 3 трлн 969 млрд драмов или 10 млрд 86 млн долларов.