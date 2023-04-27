Размещение Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является грубым нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля.

«Азербайджан постоянно нагнетает обстановку в регионе, на этот раз незаконно разместив контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. И если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под предлогом ложной «экологической акции», то теперь он уже официально закрыт Азербайджаном. Это провокационный шаг, направленный не только на усиление напряженности в регионе, но и на углубление гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе», — сказал глава Кабинета министров, отметив, что на этот раз международное сообщество дало четкую оценку установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре.

Истинной и глубинной целью этой и ряда предыдущих акций, по словам премьера, является этническая чистка армян Нагорного Карабаха и осуществление геноцида. И это должно быть предметом внимания всех нас и международного сообщества.

«Следующий вопрос, который усугубляется установлением КПП в Лачинском коридоре, заключается в следующем: в какой степени Азербайджан считает себя обязанным выполнять свои международные обязательства? Установка КПП в Лачинском коридоре является грубым нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. С 9 ноября Азербайджан нарушил практически все пункты Трехстороннего заявления», — сказал Никол Пашинян.

По его убеждению, осуществлять контроль в Лачинском коридоре, и тем самым обеспечивать нормальное функционирование коридора, должны миротворческие силы Российской Федерации.

«Иначе говоря, никто, кроме Российской Федерации, не в праве осуществлять контроль в Лачинском коридоре. Азербайджан не может препятствовать свободному движению по коридору», — заявил премьер, добавив, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата.

«Усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот для армян должны быть пресечены. В качестве первого шага необходимо направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах срочную международную миссию по установлению фактов», — резюмировал Никол Пашинян.

Высказав убеждение, что от армянской стороны и международного сообщества требуются конкретные и искренние усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации и достижения всеобъемлющего урегулирования, премьер сказал:

«Очевидно, что возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен иметь понятную и действенную систему гарантий его реализации и механизмов разрешения споров. Должны быть четко определены условия делимитации границ, и должны быть внедрены четкие механизмы исключения любой эскалации».