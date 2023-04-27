Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения призывает организаторов европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023», который состоится 28-30 апреля в столице Азербайджанской Республики, Баку, и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой азербайджанскими властями.

Как сообщает «Арменпресс», с таким заявлением выступило Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

«МОНКС РА обращает внимание спортивной общественности на то, что с 12-го декабря 2022 года Азербайджанская Республика незаконно блокировала единственную дорогу, Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

22-го февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, обязав Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. До сего дня Азербайджан не только не выполнил решение суда, но и прекратил подачу газа и электричества. 23-го апреля власти Азербайджана незаконным путем установили контрольно-пропускной пункт в гуманитарном коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, фактически, взяв в заложники 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Руководствуясь данной политикой, азербайджанские власти пытаются осуществить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, вынуждая покинуть родные места проживания. Организация европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023» в Баку, в сущности, направлена на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха. Призываем организаторов и участников «Гран-при Формулы-1 2023» не становиться участником сокрытия политики этнических чисток», — говорится в заявлении министерства.