Председатель фракции “Армения” НС Армении Сейран Оганян, депутаты фракции Агван Варданян и Артур Хачатрян 27 апреля встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Армении Лукасом Розенкранцем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Сейран Оганян затронул проблемы безопасности Армении, гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в связи с блокированием Лачинского коридора, создание КПП с азербайджанской стороны в Лачинском коридоре. Он отметил справедливую и целенаправленную поддержку нашего государства и Арцаха со стороны европейских стран.

«Риторика и провокации Азербайджана в отношении суверенной территории Армении не говорят о жизни в мирном сосуществовании с армянским народом, как декларирует эта страна», — сказал лидер фракции и добавил, что и сегодня Азербайджан продолжает провокации и давление и сужает круг вокруг Арцаха.

Было отмечено, что арцахские армяне не могут быть в составе Азербайджана. Оппозиционные парламентарии подчеркнули роль международных партнеров в разрешении кризисной ситуации.

Говоря о проблемах безопасности арцахских армян, Сейран Оганян отметил, что гарантией безопасности может быть только решение проблемы статуса, реализация права народа Арцаха на самоопределение.

Подчеркнута также необходимость поддержки международных партнеров в вопросе вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении.

Сейран Оганян подчеркнул важность развития сотрудничества между российскими миротворцами и Армией обороны Арцаха.

Руководитель фракции также подчеркнул важность развития армяно-швейцарских межпарламентских отношений, сотрудничества на международных площадках.

Лукас Розенкранц отметил, что расширение парламентских связей, а также встречи с депутатами от оппозиции имеют существенное значение в отношениях двух стран. Подобные встречи дают возможность узнать об альтернативных взглядах на внутриполитические и региональные проблемы.

Агван Варданян и Артур Хачатрян представили свои взгляды на внутриполитические проблемы нашей страны.