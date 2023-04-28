В начале мая в Праге пройдет 6-е заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 апреля, которое опубликовано на сайте электронного правительства.

Согласно решению, делегация во главе с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном 3-5 мая будет командировано в Прагу для участия в 6-м заседании армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.