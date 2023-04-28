Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ара Хзмалян принял делегацию во главе с заместителем министра культуры Российской Федерации Владимиром Осинцевым. Делегация прибыла в Ереван в рамках «Армяно-российского образовательного форума в сфере культуры».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МНОКС, заместитель министра Ара Хзмалян поприветствовал гостей и с удовлетворением коснулся насыщенной повестки армяно-российского сотрудничества в сфере культуры на 2022 год, подчеркнув активные взаимные визиты с участием оркестров, музыкальных коллективов и театральных коллективов.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев также коснулся активности армяно-российского культурного сотрудничества и выразил надежду, что оно будет углубляться и носить непрерывный характер.

В ходе встречи стороны также отметили важность проведения 28 апреля в Доме-музее Арама Хачатряна «Армяно-российского образовательного форума в сфере культуры».

В ходе встречи собеседники также обсудили возможные проекты армяно-российского сотрудничества в области культуры, кинематографии, музыки, танцевального, театрального искусства и в других сферах.