Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Франции Катрин Колонну и возглавляемую ею делегацию.

Премьер-министр приветствовал визит министра иностранных дел Франции в Армению и подчеркнул особое отношение и внимание нашей страны к армяно-французским отношениям.

“Хочу подчеркнуть, что очень рад той динамике, которую мы наблюдаем в наших отношениях. Эти отношения не только находятся на высоком уровне, но и, думаю, у нас есть потенциал для их развития. Хочу выразить особую благодарность президенту, Вам, правительству Франции за то внимание, которое уделяется проблемам нашего региона, в частности, кризису вокруг Нагорного Карабаха и Лачинского коридора. Еще раз приветствую Вас и буду рад услышать Ваши впечатления от визита и оценки относительно состояния нашего региона”, — отметил Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Катрин Колонна поблагодарила за гостеприимство и добавила: “Я впервые посещаю Вашу страну и без промедления передаю Вам дружеские приветствия от президента. Вы знаете, что Франция является другом Армении, поддерживает Армению, и многое связывает нас с этой страной. Но хочу еще раз лично подчеркнуть: мы рядом с Вами в реализации проводимых Вами реформ, усилий и работы, мы также поддерживаем Вас в поисках справедливого и прочного мира”.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Францией в различных сферах.

Собеседники коснулись начавшегося в результате ситуации вокруг Лачинского коридора гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, а также нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники подчеркнули необходимость немедленного выполнения решения Международного суда ООН и разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Была подчеркнута неприемлемость односторонних действий Азербайджана, в том числе создания КПП в Лачинском коридоре, что является грубым нарушением Заявления от 9 ноября 2020 года.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе была отмечена важность эффективной деятельности миссии наблюдателей Европейского союза в Армении.