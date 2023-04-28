Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян высоко оценивает работу наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом Эдуард Асрян высказался на встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Джермуке.

«Безусловно, я высоко оцениваю наблюдательную работу Европейского Союза в Республике Армения. Эта деятельность сдерживает Азербайджан. Работа вдоль границ Армении ведется очень хорошо», — сказал Асрян.

Министр иностранных дел Франции отметила, что сотрудничество между Арменией и миссией наблюдателей ЕС очень положительно. «Эта работа приносит положительные результаты. Благодаря этой наблюдательной работе, мы получаем информацию с места, которая очень полезна для стран-членов ЕС.

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Это наблюдательная миссия, а не вооруженная, ее цель – просто следить за ситуацией, но в любом случае такое присутствие дает возможность разрядить обстановку», — заявила Катрин Колонна.