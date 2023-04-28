Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает недопустимым, чтобы Азербайджан препятствовал передвижению по Лачинскому коридору, отмечая, что это чревато серьезными рисками экономического и гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха.

В эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс», министр иностранных дел Франции подчеркивает, что подобное поведение Азербайджана также препятствует мирным переговорам с Арменией. Она также выразила озабоченность по поводу установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

Министр иностранных дел Франции также подчеркнула, что Франция поддержит любое решение, которое обеспечит безопасное проживание армянского населения Нагорного Карабаха, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Катрин Колона коснулась также армяно-французских отношений и направила свое послание в связи с годовщиной Геноцида армян.



— Госпожа министр, Азербайджан уже 4 месяца держит в блокаде Нагорный Карабах, в результате чего народ Нагорного Карабаха находится на грани гуманитарной катастрофы. Международное сообщество, в том числе Франция, сочло блокировку Лачинского коридора неприемлемой и призвало Азербайджан обеспечить свободное передвижение людей и транспортных средств по Лачинскому коридору. Недавно Международный суд вынудил Азербайджан немедленно открыть коридор и обеспечить свободное передвижение, но Азербайджан продолжает держать коридор закрытым, игнорируя все призывы международного сообщества и решение Международного суда. Вам не кажется, что международному сообществу пора переходить от слов к делу и предпринимать четкие шаги, чтобы Азербайджан прекратил блокаду Нагорного Карабаха? Какие шаги Франция готова предпринять в этом направлении, рассматриваете ли вы вариант введения санкций против Азербайджана? Учитывая тот факт, что Азербайджан не прекращает своих агрессивных действий и против Армении, на какие практические шаги готовы пойти ЕС и Франция реализовать для того, чтобы осуществить предложенное решение о размещении войск вдоль границы 1991 года между Арменией и Азербайджаном на безопасном расстоянии?



— Препятствование движению по Лачинскому коридору с 12 декабря недопустимо. Я неоднократно имела возможность излагать позицию Франции в этом отношении. Такое положение неприемлемо, так как для населения Нагорного Карабаха оно чревато серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса. Однако это также препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которым твердо привержен премьер-министр Пашинян, и представляет собой серьезную угрозу стабильности региона, на который уже глубоко повлиял нынешний геополитический контекст.



Мы должны совместно оценить последствия российской агрессии против Украины. То, что мы переживаем сегодня, — это возвращение войны на наш континент. Но, что более важно, это также сознательная попытка бросить вызов фундаментальным принципам правового международного порядка, заменив его правом силы. Это решающий момент, который должен заставить каждого осознать свою ответственность и осознать, что мир — наша самая большая ценность.



Несколько недель назад Международный суд ООН вынес упрощенное решение, требующее от Баку принять все меры в пределах его юрисдикции для обеспечения беспрепятственного передвижения по коридору. Решение является обязательным для всех и должно соблюдаться. Решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт на въезде на новую дорогу Лашинского коридора вызывает в этой связи большую тревогу, что также отмечают Европейский Союз и США.



Франция желает, чтобы все споры решались исключительно путем переговоров. Это в основе приверженности Франции, наряду с Европейским союзом. И именно для того, чтобы сделать этот призыв к ответственности, возобновлению переговоров и соблюдению закона услышанным, я на этой неделе посещаю Азербайджан и Армению.



— Президент Азербайджана настаивает на том, что проблема Нагорного Карабаха является их внутренним вопросом, и они не собираются ни с кем его обсуждать, в то время как армянская сторона в контексте урегулирования отношений с Азербайджаном также выдвигает создание механизма международного диалога между Баку и Нагорным Карабахом, и вопрос международных гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Какова позиция Франции по этому вопросу, в том числе как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ?



— Мы хотим, чтобы между представителями Нагорного Карабаха и властями Азербайджана начались переговоры при поддержке международного сообщества относительно содержания прав и гарантий населения. Это означает, что для таких переговоров должны быть созданы благоприятные условия, в том числе в восстановлении свободного передвижения через Лачинский коридор.

Франция поддержит любое решение, которое обеспечит, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло продолжать жить там в безопасности, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Это его неприкосновенное право.



— Хотел бы остановиться на нынешнем уровне армяно-французских отношений. Как вы оцениваете сотрудничество между Арменией и Францией в различных областях и в каких областях вы видите потенциал для углубления сотрудничества?



— Отношения между нашими двумя странами исключительны и формировались на протяжении общей истории, в которой были и счастливые, и особенно болезненные моменты. Сегодня эти отношения развиваются как между правительствами двух стран, так и между гражданскими обществами. Франция решительно поддерживает усилия правительства г-на Пашиняна по укреплению демократии и верховенства закона в Армении и развитию экономики страны. Смелый выбор Арменией демократической модели должен получить поддержку, чему мы привержены вместе с другими членами международного сообщества и Европейского Союза.



В декабре 2021 года мы также подписали амбициозную дорожную карту экономического сотрудничества, а недавно организовали форум «Стремления: Франция-Армения» в Париже, а также открыли офис Французского агентства развития в Ереване. ФАР ведет эффективный диалог с властями Армении для реализации новых проектов, в частности, в сфере водных ресурсов и устойчивой энергетики. В прошлом году объемы двусторонней торговли значительно увеличились.

В прошлом году наша двусторонняя торговля значительно увеличилась, и мы работаем над тем, чтобы эта тенденция сохранялась, в том числе путем поддержки французских компаний, желающих инвестировать в Армению, таких как Veolia, Pernod Ricard, Carrefour и Amundi-Acba.



Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области.



Наконец, в сфере культурно-образовательного сотрудничества мы хотели бы развить огромный успех Французского университета Армении, а также мы открываем Французский институт в Армении, что позволит нам создать насыщенную культурную программу, предлагая курсы французского языка для всех уровней. Следует также отметить развитие нашего замечательного сотрудничества в области франкофонии, науки, культуры, спорта и наследия, что свидетельствует об исключительной динамике отношений между Францией и Арменией, которым я глубоко привержена.



— Госпожа министр, я хотел бы обратиться к важному вопросу для армянского народа, почему бы и нет, а также для всего человечества. Через несколько дней исполнится 108-я годовщина Геноцида армян. Как министр иностранных дел страны, признавшей и осудившей Геноцид, каково ваше послание миру, и особенно Турции, чтобы такие преступления против человечности не повторялись в будущем?



— 24 апреля, как и каждый год, мы почтили память жертв Геноцида армян 1915 года, который Франция 29 января 2001 года официально признала законом. Эта дань уважения приобрела большую торжественность, так как в 2019 году она была включена в список памятных событий республики президентом Франции.



Поминовение имеет особый резонанс, потому что многие французы являются потомками переживших геноцид, которых принимала Франция. Однако память о геноциде – это еще и послание человечеству, чтобы эти ужасные события не повторились в такое неспокойное время, когда, к сожалению, учащаются конфликты и многие меньшинства находятся в опасности.



Что касается Турции, то следует отметить, что и там по инициативе смелых организаций гражданского общества празднуется Геноцид армян, и над этой темой работают турецкие ученые и историки. Мы должны продолжать поддерживать усилия во всем мире, как институциональных субъектов, так и представителей гражданского общества, по борьбе с отрицанием геноцида и осмыслению ужасных уроков истории. Только мы можем сохранить способность народов жить вместе, которая находится под угрозой.



Шант Хлгатян