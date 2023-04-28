Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян представил министру иностранных дел Франции Катрин Колонне последствия военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении в сентябре 2022 года.

Как передает корреспондент «Арменпресс», на встрече с министром иностранных дел Франции в Джермуке Эдвард Асрян отметил, что 13-14 сентября 2022 года Азербайджан нанес удар по суверенной территории Армении по 5 направлениям, 2 из них в Сюникский марз, 2 — в Гегаркуник, 1 — в Вайоц Дзор. Асрян сообщил министру иностранных дел Франции, что в ходе атаки Азербайджан активно использовал ракеты, артиллерию и беспилотники, поражая как военные, экономические, так и гражданские объекты.«К сожалению, в ходе тех операций Вооруженные Силы понесли потери, погиб и гражданский персонал, у нас были и территориальные потери.

На данный момент противник находится на суверенной территории Армении на площади около 139 квадратных километров», — сказал Асрян, добавив, что большой ущерб нанесен и гражданским инфраструктурам, в частности, до настоящего времени не работает Джермукская канатная дорога. .Асрян также сообщил, что противник вторгся на суверенную территорию РА площадью более 60 квадратных километров в направлении Джермука. Протяженность вторжения составляет около 11 километров по фронту и около 8 километров в глубину.Начальник Генерального штаба ВС РА подчеркнул, что после окончания 44-дневной военной операции 2020 года первые шаги ВС Азербайджана начались 12 мая 2021 года. «В 2021 году их действия напоминали выполнение задач с использованием мягкой силы. А действия 13-14 сентября 2022 года были военной агрессией против Республики Армения», — сказал Асрян.Начальник Генштаба ВС РА также показал министру иностранных дел Франции место, где до сентябрьской агрессии Азербайджана проходила армяно-азербайджанская граница в направлении Джермука и где сейчас находятся азербайджанские вооруженные силы.