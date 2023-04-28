Что касается ситуации в регионе и армяно-азербайджанских отношений, то единственной целью Франции и Евросоюза является восстановление атмосферы мира и доверия. Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Джермуке заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Только мирное соглашение позволит реально решить все остальные вопросы, вытекающие из этой ситуации. Вот почему ЕС направил наблюдательную миссию, которая является гражданской, а не вооруженной миссией. Цель миссии — зафиксировать ситуацию на местах, что дает странам ЕС возможность получить прямые свидетельства о местной ситуации из первых рук. На наш взгляд, миссия очень полезна, и благодаря работе этой миссии мы сможем продвигаться вперед по пути мира», — сказала глава МИД Франции.

Катрин Колонна отметила, что для нее было важно посетить Джермук, чтобы, с одной стороны, показать свою поддержку миссии наблюдателей ЕС, которая делает важную работу, а с другой стороны, вместе с ней увидеть ситуацию на месте собственными глазами. «Конечно, мы узнаем о ситуации на основании документов, но также очень важно увидеть ее своими глазами, и этим визитом мы еще раз подтверждаем нашу поддержку и сотрудничество с дружественным армянским народом», — сказала министр.

По ее словам, все понимаешь лучше, когда видишь своими глазами. «Видя продвижение на эти новые позиции, мы лучше понимаем ситуацию», — сказала она.