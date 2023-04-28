Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян считает, что Франция может быть полезна Армении как в решении проблем, связанных с безопасностью страны, так и в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Секретарь Совета безопасности Армении высказал аналогичное мнение в беседе с журналистами в Джермуке.

«Франция определенно может быть полезна и помочь Армении во многих вопросах. Вы знаете, что в результате встречи в Праге, в которой важную роль сыграл президент Франции, в Армению была направлена ​​гражданская миссия ЕС. Франция продолжает искать способы помочь Армении. Также как сопредседатель Минской группы ОБСЕ она продолжает интересоваться нагорно-карабахским вопросом. Вы знаете, что французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ вместе с министром иностранных дел Франции также прибыл в Армению. На данный момент мы видим большой интерес со стороны Франции к урегулированию ситуации в Лачинском коридоре», — уточнил Армен Григорян.

Он добавил, что Армения интенсивно работает со своими международными партнерами по направлению международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, отметив, что они также обсуждают этот вопрос с Францией и рассчитывают получить поддержку.

Армен Григорян подчеркнул, что министру иностранных дел Франции было предложено посетить Джермук, чтобы он мог лучше разобраться в ситуации.

«Из наших обсуждений у меня сложилось впечатление, что министр полностью понимает ситуацию», — сказал Григорян.

Касаясь вопроса «Арменпресс», на какой стадии находится процесс передачи Азербайджану предложений по мирному договору, учитывая заявление Азербайджана о том, что Армения более 40 дней не направляла свои предложения, Григорян ответил: «В ближайшее время ожидаются переговоры, ведутся обсуждения. Азербайджан тоже в свое время запоздал, когда мы передавали свои варианты. Это очень нормально. Мы не передали по одной причине, потому что были запланированы переговоры, в этом причина. Я думаю, что Азербайджан лишь проводит политику отвлечения внимания международного сообщества от других важных вопросов».