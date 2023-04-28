Ереван предлагает расширить возможности наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Джермуке заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, количество наблюдателей недостаточно для наблюдения за международными границами Армении и Азербайджана. «Мы предлагаем всем нашим партнерам увеличить число людей, а также другие мощности, чтобы наблюдатели могли осуществлять более качественное наблюдение», — сказал Григорян.