Создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре противоречит соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Если у Азербайджана есть опасения по поводу прозрачности потоков, есть ряд других способов подойти к этому вопросу, не предпринимая односторонних шагов. Справедливый и устойчивый мир означает мир, который уважает и защищает права человека. Мы действуем для наших народов и хотим, чтобы гуманитарные шаги способствовали созданию хорошей атмосферы для переговоров, будь то вопросы военнопленных, пропавших без вести или ряд других сложных тем. Мы продолжаем призывать к восстановлению беспрепятственного движения по Лачинскому коридору в соответствии с взятыми на себя обязательствами, а также в соответствии с решением Международного Суда. Блокада продолжается уже несколько месяцев, она неприемлема, не соответствует обязательствам международного права и создает риски гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха», — сказала Колонна.

Министр иностранных дел Франции подчеркнула, что они хотят проведения переговоров о безопасности и правах населения Нагорного Карабаха. «Население Нагорного Карабаха должно иметь возможность и дальше жить в мире и безопасности, с уважением к своей культуре и традициям», — сказала Катрин Колона.