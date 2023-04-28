Спустя более двух лет после подписания трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года Азербайджан отказывается вернуть всех армянских военнопленных и заложников, нарушая положения декларации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Армении и Франции.

«Несмотря на готовность Армении решить существующие проблемы путем конструктивных переговоров, Азербайджан продолжает оккупацию суверенной территории Республики Армения и свои агрессивные действия, которые носят провокационный характер и противоречат заявлениям, сделанным по итогам встреч в Праге и Сочи», — подчеркнул Арарат Мирзоян, напомнив, что в контексте этих заявлений основополагающую роль имеет Алма-Атинская декларация, которой армянская сторона была и остается полностью верна.

Министр отметил, что армянская сторона привержена усилиям по установлению стабильности в регионе. С этой целью Армения продолжает переговоры с Азербайджаном по проекту соглашения об урегулировании отношений.

«Должен подчеркнуть, что для всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования крайне важно решить все существующие проблемы без применения силы или угрозы силой, а также решить вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в формате международно признанного диалога», — заключил Арарат Мирзоян, добавив, что Армения искренне ожидает от Франции дальнейшего активного участия и усилий в вышеупомянутых вопросах.