Азербайджанские лжеэкологи, блокировавшие Лачинский коридор с 12 декабря, 28 апреля в 18:00 прекратят свою акцию, которую они начали под лживыми экологическими предлогами, блокируя свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское агентство «Азертаг».

Отмечается, что представитель президента Азербайджана Айдын Керимов встретился с 10 представителями так называемых «экоактивистов» в Шуши, и им было сказано, что возникла новая ситуация в связи с установкой азербайджанского блокпоста в Лачинский коридор.

Поэтому им посоветовали прекратить акцию.

Проведя совещание на эту тему, спонсируемые властями Азербайджана лжеэкологи объявили, что с 18:00 28 апреля прекратят свою так называемую экологическую акцию.