В рамках визита в Тавушскую область премьер-министр Никол Пашинян в нескольких общинах ознакомился с процессом реализации проектов, осуществляемых в рамках финансирования правительства, а также субвенционных программ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, первая остановка премьер-министра была в укрупненной общине Берд, где он ознакомился с процессом ремонта внутренней сети питьевого водоснабжения села Тавуш. Общая стоимость проекта — 73,683,410 драмов, из которых 55,078,387 драмов были выделены из государственного бюджета. В результате работ в селе обеспечено круглосуточное водоснабжение.

Затем премьер-министр ознакомился с завершенными работами по строительству двухкилометровой дороги, ведущей к лагерю Колагира в районе Берда. Общая стоимость работ — 281,000,000 драмов. Средства были выделены из государственного бюджета.

В рамках субвенционной программы на улицах О.Адамяна и Г.Нжде Берда выполнены работы по мощению дорог туфом и базальтом. Общая стоимость проекта — 287 млн драмов, в том числе софинансирование из госбюджета составляет 200 млн 900 тыс драмов.

В общине Берд также был построен стадион Чоратана и отремонтирован молодежный центр “Мхитарян”. Стадион был построен на средства жителя Чоратана Соса Мартиросяна, а ремонт молодежного центра “Мхитарян” был осуществлен по финансированию канадско-армянского фонда “Ялкезян” (80%) и армянского центра “Мхитарян” (20%). Глава правительства посетил вновь построенный стадион и молодежный центр. Здесь для детей организуются кружки рисования, искусства, спортивные секции.

Никол Пашинян поблагодарил за плодотворное сотрудничество между правительством, общиной и бизнесом, благодаря чему в области обеспечивается активная культурная и спортивная жизнь. По словам премьер-министра, благодаря этому визиты становятся более ценными и важными. Никол Пашинян выразил готовность, чтобы при поддержке правительства на стадионе были построены раздевалки, а центр был оснащен необходимым оборудованием.

“Уважаемые присутствующие, прежде всего благодарю вас за эту атмосферу и такое настроение. Я благодарен за то, что жизнь в селе Чоратан так хорошо организована, и у детей есть возможность помимо школьного образования получать дополнительное образование, и это очень приветствуется. Это то, что мы хотим видеть. Здесь также очень активная спортивная и культурная жизнь, сегодня состоялось открытие стадиона. Надеемся, в ближайшее время будут созданы и другие инфраструктуры, в том числе по всем компьютерным и ремесленным направлениям, и это очень отрадно.

И мы констатируем следующее: эти дети, как и их родители, живут здесь и должны жить здесь, и самое большое наше желание, чтобы дети, даже в самых отдаленных селах, имели такие же возможности для образования и карьеры, как, например, они есть в Ереване или за рубежом. Сейчас 21-й век дает такую возможность, можно добиться больших успехов в области науки и культуры и жить вместе с тем на своей Родине, в своей общине.

И я очень благодарен за эту возможность и надеюсь, что мы видим здесь будущих чемпионов, мы видим здесь будущих очень известных артистов, мы видим здесь будущие очень успешные культурные группы. Мы должны каждый день, каждый час развивать логику этой жизни”, — сказал премьер-министр.

Затем Никол Пашинян посетил сквер Героев города Берд, где начались работы по благоустройству. На проект планируется выделить 44,294,000 драмов, 24,361,700 драмов из которых будут выделены из государственного бюджета. Премьер-министр возложил цветы к памятнику героям, погибшим в ходе 44-дневной войны, и почтил их память.Премьер-министр также ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения Ттуджур-Навур. Общая стоимость проекта — 6 млрд драмов. Протяженность дороги составляет 40 км, 25 км из которых находится в Тавушской области. Работы уже начались и должны быть завершены в 2024 году.