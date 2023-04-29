Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня гражданина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Сегодня мы отмечаем День гражданина. А что это значит? Мы подчеркиваем демократическую суть Республики Армения, где единственным источником и носителем власти является народ, соборность Граждан.

После Народной ненасильственной бархатной революции 2018 года в Республике Армения не были фальсифицированы ни одни выборы на каком-либо уровне, и Гражданин имел возможность принимать решения, избирать совет старейшин, главу общины, Национальное Собрание и премьер-министра по своему свободному волеизъявлению. Свободное волеизъявление избирателей стало единственной формулой формирования правительства.

Именно это и было одной из основных и ключевых целей Революции 2018 года, которая была полностью реализована. В Республике Армения нет политзаключенных; нет мысли, идеи, информации, которые не могут быть доведены до всеобщего сведения через телевидение или средства массовой информации, социальные сети; политическая, общественная и экономическая деятельность полностью свободны.

Наши оппоненты говорят: пусть у нас не будет демократии, но пусть у нас не было и тех катастрофических неудач, которые были, в частности, в ходе 44-дневной войны и после нее.

Но по крайней мере сегодня у меня должна быть смелость сказать: эти бедствия постигли нас в результате многолетнего отсутствия демократии, законности, свободных гражданских дебатов, из-за табу, стереотипов и “истин”, которые создавались под благозвучными названиями, но не ради государственности. Нам не удалось своевременно преодолеть эти табу и стереотипы, и это, пожалуй, было нашим самым большим провалом.

Посредством этих табу и сегодня предпринимаются попытки воспрепятствовать развитию политической, гражданской и политологической мысли, но наша ответственность перед будущим должна принудить нас сказать: Родина – это государство, которое должно быть конкретным; любовь к Родине — это законопослушность; гражданство — это идентичность; гарант безопасности — это мир, и на этих столпах должно быть построено Будущее.

Является ли гордым гражданин Республики Армения?

Должен и обязан быть гордым, потому что так противостоять эпохальным вызовам, развивая страну и экономику, не изменяя сути и ценностям демократии, и есть настоящий источник гордости.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода!

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в Свободной и Счастливой Армении!

Люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами!»