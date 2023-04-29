Все подразделения Спасательной службы Министерства внутренних дел Республики Армения 29 апреля присоединились к общегосударственному субботнику.

Спасатели провели работы по очистке, благоустройству и стирке административных зданий Спасательной службы и прилегающих территорий: очистили дворы, дороги и площадки у зданий.

Как сообщили Арменпресс в службе, директор Спасательной службы — заместитель министра внутренних дел, полковник Спасательной службы К. Цуцулян и заместители директора осмотрели территории.

110 спасателей из подразделений Ереванского управления Спасательной службы МВД были вовлечены в работы по очистке труднодоступных территорий, предусмотренных административными районами города Еревана. С помощью пожарно-спасательной техники были осуществлены также работы по отмыванию ряда памятников.

Активные работы осуществлены также областными подразделениями Спасательной службы МВД Вайоц Дзора, Арарата, Гегаркуника, Армавира, Тавуша, Арагацотна, Котайка, Ширака, Лори и Сюника в общественных местах, парках, скверах, а также на участках, выделенных органами местного самоуправления.