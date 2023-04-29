Дабы голос армянских беженцев, их ожидания и требования были услышаны, 29 апреля в Спортивно-концертном комплексе К. Демирчяна стартовал форум «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии: прошлое, настоящее, будущее», в рамках которого полномочные представители неправительственных организаций, инициировавших этот форум, приняли Декларацию.

Арменпресс представляет текст Декларации.

«Декларацией «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии: прошлое, настоящее, будущее», принятой на форуме беженцев из Азербайджана, Арцаха и Нахичевана», состоявшемся 29 апреля в Ереване,

мы, полномочные представители общественных организаций, инициировавших форум,

констатируя, что с момента основания в 1918 году Азербайджанская Демократическая республика, Азербайджанская ССР и нынешняя Азербайджанская Республика более ста лет вели и ведут ксенофобскую, в частности — армяноненавистническую, расистскую политику, преследующую цель изгнать из колыбели предков, родных очагов, или на месте уничтожить сотни тысяч наших соотечественников,

учитывая, что в 1988֊1991гг. в Азербайджанской ССР и в 1992г. — в Азербайджанской Республике, поощряемые государством геноцидальные действия (армянские погромы в Сумгаите, Баку, Кировабаде, насильственная депортация армян Северного Карабаха, сопровождающаяся погромами) не подвергались никакому правовому расследованию,

в результате геноцидальных действий Азербайджана в те годы в Армению были депортированы, признаны беженцами, или попросили убежища бежавшие в другие страны сотни тысяч наших соотечественников,

многочисленные жалобы, направленные комитету ООН по правам человека в связи с возвращением на родину армянских беженцев и вынужденных переселенцев и возмещением их имущественных потерь в течение тридцати лет, не получили правового решения и остались без ответа,

принимая во внимание, что беженцы и вынужденные переселенцы, согласно ряду международных договоров, имеют право на добровольное возвращение на родину или ту часть Родины, в которой возможно обеспечить их физическую безопасность, политические и гражданские права, а условия опасности для армянских беженцев и переселенцев не только не исчезли, но в 1988г. и после этого в Азербайджане и Нахиджеване в результате государственной политики усилились армянофобия и угрозы расправы,

принимая во внимание, что в течение тридцати лет после 1988-1992 гг. армянофобская, расистская политика Азербайджана не только усилилась, а в результате 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, тысячи армян были насильственно депортированы из Арцаха и нашли убежище в Армении и других странах, а в Арцахе скопились внутренне перемещенные лица, в результате чего в Республике Армения и в Арцахе возникли огромные проблемы, связанные с беженцами,

учитывая, что беженцы из Арцаха 2020 года пока не имеют четкого правового статуса, вследствие чего они могут остаться вне рамок и защиты Конвенции ООН «О статусе беженцев» 1951 года,

принимая во внимание, что наши соотечественники, насильно переселенные из Азербайджана и Арцаха и временно или навсегда потерявшие свою постоянную колыбель — родину, нуждаются в серьезной политической, правовой, социальной, экономической и гуманитарной помощи, а оставшееся в Арцахе армянство находится под серьезной угрозой военной силы Азербайджана,

находя, что власти Республики Армения, несмотря на многочисленные проблемы и требования беженцев и вынужденных переселенцев с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, и общественных организаций, представляющих их интересы, а) в течение 35 лет в отношении них вели исключительно гуманитарно-социальную политику, б) не планировали и не преследовали цели начать процесс правового расследования действий явно армянофобской, расистской политики Азербайджана, на наш взгляд, даже не имели стратегии в отношении вопросов возвращения беженцев с территории контроля Азербайджана и возмещения имущественных потерь, в) не учитывали политические интересы и перспективы беженцев, нашедших пристанище в Армении, г) были очень пассивны, особенно в последние 35 лет, в вопросе борьбы против фальсификации нашей истории и нашей национальной идентичности, уничтожения нашего культурного наследия,

видя, что даже требование, предусмотренное пунктом 7-ым Заявления от 9 ноября, подписанного в 2020 году президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, и гласящее, что «вызванные агрессивной преступной войной внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев», не получает никакого хода, а власти Азербайджана осуществили этот процесс в одностороннем порядке и без какого-либо контроля заселяют нас людьми неизвестной идентичности и происхождения в заброшенных поселениях армянских беженцев,

заявляем:

Правительства Республики Армения и Арцаха должны начать международный политический и правовой процесс (в том числе международный судебный процесс) по делу привлечения Азербайджана к ответственности и требования компенсации за осуществленные в Азербайджане геноцидальные действия (в том числе армянские погромы в городах Сумгаит, Баку, Кировабад, поощряемые и организованные Азербайджанским государством),

защита попранных прав и интересов наших соотечественников, бежавших из Азербайджана и Арцаха и насильственно депортированных, должна быть признана приоритетом Республики Армения и Республики Арцах,

весь вред и потери, причиненные беженцам и вынужденно перемещенным лицам, подлежат адекватной и справедливой компенсации; размер и формы возмещения ущерба беженцам и вынужденно перемещенным лицам должны определяться в соответствии с международно признанными принципами.

Всем армянским беженцам и вынужденным переселенцам, по крайней мере тем, кто этого желает, должна быть предоставлена ​​возможность вернуться на родину — на место по их выбору, где должны быть созданы все гарантии их физической, политической и гражданской безопасности, включая их идентичность.

Предлагаем Совету Безопасности ООН обсудить политику Азербайджана, которая постоянно порождает и генерирует беженцев, и вытекающие из этого угрозы,

просим и предлагаем, чтобы международные структуры, членами которых являются как Республика Армения, так и Азербайджанская Республика, выступили посредниками в решении проблемы беженцев,

потребовать восстановления армянских историко-культурных и архитектурных зданий, церквей, хотя бы кладбищ и захоронений, представляющих историко-культурную ценность, священных мест, разрушенных Азербайджаном, восстановить их искаженную идентичность,

всем гражданам Арцаха и внутренне перемещенным лицам, ставшим беженцами в результате военной агрессии войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, должна быть предоставлена ​​возможность вернуться в родные места, а также получить требуемые ими реальные долгосрочные гарантии.

Этот процесс может начаться только после реализации пункта 6 Заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, согласно которому «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор — в обоих направлениях». Фактически уже 6-й месяц связь между Арцахом и Арменией по этому коридору нарушена, что приводит к угрозе гуманитарной катастрофы. На данный момент все население Арцаха является заложником Азербайджана, и путь возвращения арцахских беженцев и вынужденных переселенцев практически закрыт.

Согласно пункту 7 того же Заявления, «внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов под наблюдением Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Обращаемся в офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев: а знают ли они о действиях по одностороннему переселению внутренне перемещенных лиц из Азербайджана и контролируют ли они это, знают ли они, кого переселяют, и, наконец —почему Азербайджан начал это действовать в одностороннем порядке?

Мы просим и предлагаем властям Республики Армения и Арцаха начать международно-правовой процесс, в том числе и о вопросу начавшегося еще до 1988 года вандализма в отношении нашего культурного наследия в районах, населенных армянами, а в настоящее время оккупированных,

просим и предлагаем Национальной академии наук РА, университетам РА обнародовать в одном общем пакете факты фальсификации книг, статей и источников, опубликованных от имени Национальной академии наук Азербайджана, информировать научную общественность, академии и университеты других стран относительно фактов широкомасштабного использования науки в Азербайджане в расистско-политических целях и этнофобии. В данном случае речь идет не только о фальсификации истории армянского народа, но и о фальсификации истории коренных кавказских и ираноязычных народов Азербайджана и истории всех соседних с Азербайджаном стран, тем самым — также о фальсификации истории самих же азербайджанцев.

При этом мы настаиваем на том,

— без непосредственного участия Республики Армения и международной поддержки невозможно обеспечить защиту политических и гражданских прав армянских беженцев и наших соотечественников из Азербайджана, насильственно перемещенных с территории Арцаха в результате агрессии Азербайджана, и восстановление их нарушенных прав и интересов через общественные и гражданские инициативы и мероприятия.

В этом контексте мы настоятельно призываем:

правительство Республики Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна сформировать компетентный государственный орган, организацию или структурное подразделение государственного органа, занимающегося «Вопросами беженцев», при содействии которого будет разрабатываться проект стратегии национальной или государственной политики, или концепция по проблемам армянских беженцев, который затем будет представлен ​​на обсуждение заинтересованной общественности. В дальнейшем эта стратегия или концепция станет частью государственной политики, проводимой Республикой Армения, и станет ориентиром не только для дипломатических органов РА, но и для неправительственных организаций и гражданских инициатив по вопросам беженцев.

С отдельным призывом также обращаемся к властям Республики Арцах:

взять на себя полную политическую ответственность в защите интересов и прав не только беженцев, укрывшихся в Арцахе, или граждан Арцаха, изгнанных со своей родины в результате азербайджанской оккупации, но и интересов и прав всех наших соотечественников которые были депортированы из Азербайджана и являются фактически беженцами.

Мы обращаемся к международным организациям, в частности — к Совету Безопасности ООН, к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к властям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, к главам аккредитованных в Армении дипломатических миссий с призывом: поддержать решение вопросов поднятые нами, и вовлечь нас в эффективное сотрудничество в этом контексте.

С особым призывом мы обращаемся к нашим соотечественникам, в разное время эмигрировавшим из Азербайджана, Арцаха и Нахиджевана и получившим убежище в разных странах мира, к их потомкам, а также к неправительственным организациям, годами занимающимся вопросами армянских беженцев, предлагая объединиться на одной платформе и объединить наши усилия и ресурсы ради наших соотечественников-беженцев и вынужденных переселенцев, борясь за общие интересы, обеспечивая защиту их прав.

Настоящим мы провозглашаем о цели создания общей платформы для реализации этой идеи».