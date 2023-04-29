Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Саркис Ованнисян назначен начальником Службы государственной охраны Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Саркис Ованнисян назначен начальником Службы государственной охраны Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.
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