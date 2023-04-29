Напряженность в Кавказском регионе сохраняется из-за многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов, выступая на мероприятии по случаю 20-летия Объединенного штаба ОДКБ.

Генсек организации также отметил, что в регионе Центральной Азии наблюдается рост угрозы проникновения экстремистской идеологии и террористических группировок на территорию государств — участников ОДКБ. «Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана, в этих сложных условиях Объединенный штаб вносит весомый вклад в обеспечение коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих регионах», — добавил Тасмагамбетов.