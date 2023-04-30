Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госудасртвенным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной ситуации.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что шаги азербайджанской стороны в Лачинском коридоре направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха. Премьер-министр подчеркнул важность адекватного реагирования международного сообщества на подрывающие региональную безопасность действия Азербайджана и принятия действенных шагов по безоговорочному исполнению решения Международного суда.

Состоялся также обмен мнениями о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, в том числе о предстоящих в ближайшие дни обсуждениях в Вашингтоне.

Стороны подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Были затронуты также другие вопросы гуманитарного характера.