Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присоединился к петиции движения «Нет этническим чисткам Арцаха!»

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в записи на своей странице в Facebook.https://www.armenpress.am/rus

«Дорогие соотечественники!

Сегодня в Степанакерте я присоединился к движению «Нет этническим чисткам Арцаха!», которое является требованием разных акторов международного сообщества: обеспечить снятие блокады Арцаха, а также реализацию ряда других шагов в соответствии с Трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, а также решениями Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека.

Мы приветствуем эту гражданскую инициативу, которая является одним из эффективных способов представления нашей коллективной воли и голоса.

К инициативе можно присоединиться и поддержать как сбор подписей, организованный в разных населенных пунктах Арцаха, так и онлайн-петицию», — отметил президент Арцаха Арутюнян.