Член молодежной сборной Армении по боксу Лусине Геворкян стала бронзовым призером чемпионата Европы в Ереване.

Как передает Арменпресс, в весовой категории 48 кг среди женщин молодежного чемпионата Европы, проходившего в спорткомплексе «Мика» в Ереване, Геворкян дошла до полуфинала, где уступила Михаэле Бадесшу. Армянская спортсменка стала бронзовым призером ЧЕ.

Вчера стало известно, что Армения завоевала не менее 10 медалей в мужских соревнованиях, поскольку армянские спортсмены вышли в полуфинал.