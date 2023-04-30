Дин Лижэнь стал 17-ым чемпионом мира по шахматам.

Как передает Арменпресс, классические партии турнира чемпионов мира по шахматам в столице Казахстана Астане завершились вничью — 7:7, а Ян Непомнящий, представляющий ФИДЕ, и Дин Лижэнь, представляющий Китай, на тай-брейке оспорили чемпионский титул. Лижэню удалось выиграть 4-й тай-брейк черными фигурами и стать новым чемпионом мира.

Яну Непомнящему 32 года. Завершил срок гроссмейстера в 2007 году. В составе сборной России дважды становился победителем командного чемпионата мира, а также золотым призером командного чемпионата Европы. Он занимает второе место в рейтинге ФИДЕ, уступая лишь 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Дину Лижэню 30 лет. Завершил срок гроссмейстера в 2009 году. У него самый высокий рейтинг среди лучших китайских шахматистов мира.

Лижэнь получил право участвовать в матче за титул чемпиона мира после того, как 16-й чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в матче за звание чемпиона, и ФИДЕ решила, что матч будет между победителем турнира претендентов Яном Непомнящим и занявшим второе место Дином Лижэнем.