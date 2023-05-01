Возле КПП в Лачинском коридоре азербайджанцы остановили граждан, возвращающихся из Гориса в Арцах в сопровождении российских миротворцев, и показали очередную постановку, пытаясь показать, что движение по Лачинскому коридору свободное.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян.

«С 23 апреля 2023 года Азербайджан незаконно установил КПП на границе Арцах-Армения (в Лачинском коридоре), в результате чего общины Шушинского района Республики Арцах остались в полной блокаде, будучи отрезанными как от Степанакерта, так и от Армении.

С 23 апреля гуманитарное положение жителей общин Мец Шен, Хин Шен, Ехцаох и Лисагор Шушинского района ухудшилось, была предпринята попытка поставлять продовольствие и медикаменты этим общинам через Арцахский офис Красного Креста, однако эти усилия не дали результатов. При содействии российских миротворцев в первые дни родителям были возвращены трое несовершеннолетних детей, оставшихся в Горисе, а возвращение остальных Азербайджан запретил.

Для решения насущных гуманитарных проблем жителей сел, находящихся в полной и двусторонней блокаде, группа жителей обратилась к российским миротворцам, несущим службу на месте, которые разрешили без досмотра проехать на частных автомобилях через контрольно-пропускной пункт возле моста в Акари, заранее заверив, что никакого контроля со стороны азербайджанцев не будет.

Наши граждане при содействии миротворцев – в одностороннем порядкеи беспрепятственно, пересекли дорогу, однако из-за установки контрольно-пропускного пункта на обратном пути в Горис с соотечественниками, оставшимися на их родине, они встретились с азербайджанцами.Последние, поставив наших граждан в безвыходное положение, заставили выполнить их требования, снять на видео этот процесс, чтобы показать очередную постановку.

Это еще одно доказательство того, что незаконный азербайджанский КПП препятствует беспрепятственному передвижению граждан, автомобилей и грузов из Арцаха, нарушая положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 годаи решение Международного суда ООН.Народ Республики Арцах ждет восстановления режима, установленного трехсторонним заявлением, а именно —коридор шириной 5 км в Лачине и исключительно под контролем российских миротворческих сил», — написал Нерсисян на своей странице в Facebook.