Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил послание по случаю Дня труда и солидарности трудящихся.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие граждане Республики Армения, сегодня мы отмечаем День труда.

По случаю этого праздника хочу подтвердить высказанную недавно в Национальном Собрании мысль о том, что ключом к решению всех наших проблем являются работа и образование. И я не могу отграничить работу от образования, потому что без работы невозможно получить образование, а работа, которая не зиждется на знании, — это просто мучение, часто без желаемого результата.

Работа, которая зиждется на знании, — это прогресс, образование, эффективность и творческое удовольствие. Именно на этом принципе основан экономический успех, который мы сегодня имеем. Опираясь именно на этот принцип, сотни тысяч рабочих и предпринимателей обеспечивают внушительные доходы государственного бюджета Республики Армения, именно они повышают уважение к труду и образованию, доказывая, что благодаря основанному на знании труду можно достичь невероятных успехов.

Работа, основанная на знаниях, и знания, подкрепленные работой и опытом — вот принцип, который должен сделать нашу экономику, нашу армию, нашу дипломатию, нашу систему образования и наше государство в целом современными и конкурентоспособными. При этом, придавая важное значение установлению стандартов во многих областях, мы вовсе не считаем стандартизацию знаний полезной, потому что строителю нужны знания, необходимые для его работы, слесарю — необходимые для его работы знания, дипломату — необходимые для его работы знания, военному — необходимые для его работы знания. Но ясно и бесспорно, что только основанная на знаниях работа может привести к развитию и прогрессу.

И следовательно, поздравляю всех нас по случаю Дня труда и благодарю всех тех людей, которые своим трудом возвышают Армению! Особо поздравляю и приветствую тех иностранцев, которые выбрали нашу страну в качестве места для своей работы и экономической деятельности. Добро пожаловать!»