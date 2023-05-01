Международный день джаза в Ереване отмечался концертом, организованным в сквере, прилегающем к музею искусств Гафесчян, с участием известных армянских и иностранных джазменов, джазовых групп.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана

Джазовый вечер дал жителям и гостям столицы возможность до полуночи слушать и наслаждаться любимыми произведениями армянских и мировых авторов.

На сцене были известные мастера джаза Левон Малхасян, Ваагн Айрапетян и оркестр «Катунер», а также специальные гости вечера, выдающиеся музыканты —Эрик Трюфаз, Даффер Юсеф, группа «Пианофорте».