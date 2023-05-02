При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта в Армении стартует 21-й юбилейный Международный театральный фестиваль «Арммоно».

Будет показано 20 моноспектаклей, 7 из которых — в международной программе: Антон Мозгалев — «Палач» (РФ), Юлия Кудряшова — «Тот, кто знает» (Казахстан), Назгюль Карабалина — «Моно» (Казахстан), Дмитрий Николаенко — «Кроткий» (РФ), Алексей Кулаков — «Гражданин Луны» (Беларусь), Ирина Мегвинетухуцеси — «Агнес. Жена Уилла» (Грузия). В местной программе выступят Варсеник Аванян «Ожидание», Лилия Мукучян — «Варечка», Мариам Мано — «Жить», Армен Кушкян — «Сны Гамлета». «Сны Гамлета» посвящен памяти Народного артиста РА Ваге Шахвердяна, это последняя работа режиссера.

На пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» директор Международного театрального фестиваля «Арммоно» Марианна Мхитарян отметила, что программа нынешнего года достаточно насыщенная. В основном она ориентирована на молодых армянских постановщиков, актеров, драматургов.

«Для фестиваля это очень важно. Поставлена задача сделать узнаваемыми для нашего зрителя наших актеров, постановщиков. В трудные для нашей страны времена необходимо, чтобы зрители лучше знали и ценили наших творцов», — сказала Марианна Мхитарян.

В рамках фестиваля показ спектаклей не ограничится столицей. Как и в предыдущие годы, в нынешнем театралы из других городов Армении получат возможность принять участие — спектакли будут показаны также в Гюмри и Абовяне. В программу фестиваля включены различные моноспектакли: моноопера, монодрама, монодок. Моноспектакли будут показаны в рамках «Арммоно-Триумф», «Арммоно-Опера», «Арммоно-дебют».

«Мы сотрудничаем с сайтом tatron-drama.am и в рамках этого сотрудничества планируем провести также специальный проект — театральные чтения под девизом «Развод по-армянски», где будут представлены произведения армянских драматургов. Постановщик Татев Казарян», — сказала Марианна Мхитарян.

Новые возможности сотрудничества раскрываются с польскими коллегами. В рамках фестиваля в Армении находится директор театрального фестиваля дебютных моноспектаклей «Полуночная стрела» Марек Коловский. Он проведет мастер-класс с местными молодыми специалистами.

«С большой радостью участвую в фестивале «Арммоно». Мне хочется, чтобы молодые польские актеры-дебютанты смогли принять в нем участие. Приложу все усилия, чтобы они приехали сюда, показали польские спектакли. Это будет мое первое сотрудничество с фестивалем «Арммоно», — отметил Марек Коловский.

В дни фестиваля в Ереван прибудут директора престижных международных фестивалей, эксперты, которые проведут мастер-классы.

Фестиваль продлится до 17 мая.