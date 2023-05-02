Форум «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии: прошлое, настоящее, будущее» состоялся 29 апреля в Ереване. Участники Форума — более 2000 армянских беженцев из Азербайджана, оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха, а также потомки беженцев из Нахиджевана и ряд общественных организаций (НПО), занимающихся проблемами беженцев-армян, приняли итоговое заявление в котором, в частности, содержится призыв к правительствам Армении и Арцаха встать на защиту попранных прав армянских беженцев, к международным организациям — Совету Безопасности ООН, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к властям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, главам аккредитованных в Армении дипломатических миссий с призывом поддержать решение поднятых на Форуме вопросов.

С просьбой прокомментировать наиболее важные положения заявления и поделиться видением дальнейшей работы инициаторов Форума «РА» обратилась к Чрезвычайному и Полномочному послу, экс-главе МИД Республики Арцах Арману МЕЛИКЯНУ, выступившему на Форуме с докладом о компенсации ущерба, понесенного армянскими беженцами из Азербайджана, в контексте защиты их политических и гражданских прав.

— Принятое заявление стало откликом НПО, занимающихся проблематикой беженцев из Азербайджана, Арцаха, Нахиджевана, на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к общественным организациям объединить усилия для защиты прав беженцев. Призыв этот был сделан после того, как в Азербайджане была образована некая организация, которая требовала «возвращения» азербайджанцев в «Западный Азербайджан», под которым они подразумевают территорию Армении…

Важно, однако, что призыв прозвучал. Отклик на него изначально был дан в прессе

потом по инициативе НПО в сотрудничестве с научными кругами, Академией наук 29 апреля был организован Форум и зачитано заявление инициативной группы НПО, в котором были сформулированы требования этих организаций и стоящих за ними многих десятков тысяч беженцев к правительству Армении.

За прошедшие десятилетия армянское руководство сделало все, чтобы проблема беженцев официально была обнулена для Армении. Была провозглашена политика интеграции беженцев и осуществлена их насильственная паспортизация. Вопреки воле и желанию этих людей им было практически навязано гражданство Армении. После этого международные организации констатировали, что в Армении проблемы беженцев-армян из Азербайджана практически не существует.

Очевидная ложь. Были люди со своими проблемами, однако эти люди и их проблемы игнорировались армянскими властями. Такую же позицию заняли и международные организации. И когда беженцы обращались к ним, им отвечали, что это — вопрос, который должно поднимать правительство Армении. Если оно всем довольно, то нет правовой основы для того, чтобы инициировать какие-либо процессы.

На самом деле наше правительство и эти организации по вопросу беженцев-армян действовали рука об руку. В Азербайджане анонсировалась программа «великого возвращения», а в Армении происходила «интеграция» беженцев, и наши руководящие кадры очень гордились тем, что в Армении не было лагерей для беженцев, как в Азербайджане, однако при этом полностью игнорировалась политическая сторона проблемы беженцев.

— Этим объясняется призыв авторов заявления к правительству Армении сформировать компетентный государственный орган по вопросам беженцев, а к властям Арцаха — взять на себя полную политическую ответственность в защите интересов и прав не только беженцев, укрывшихся в Арцахе, или граждан Арцаха, изгнанных со своей родины в результате азербайджанской оккупации, но и интересов и прав всех наших соотечественников, которые были депортированы из Азербайджана и являются фактически беженцами?

— В заявлении есть несколько основополагающих пунктов, исполнение которых может обеспечить удачное продолжение дела, а неисполнение — привести к его провалу.

Я не знаю, к чему стремятся власти Армении. Естественно, беженцы и организации, защищающие их права, заинтересованы в том, чтобы дело было доведено до конца, люди получили компенсацию, формы компенсации и конкретные направления я обрисовал в своем докладе на этом форуме.

Первое требование заключается в том, чтобы власти Армении воссоздали государственный орган, официально занимающийся проблематикой беженцев. Пусть он называется Комитет по беженцам, Управление по делам беженцев или как-то иначе, но должен быть государственный орган, который подготовит стратегию по решению проблем, связанных с беженцами, и выработает политику ее претворения в жизнь.

То есть первый шаг — за правительством. После того, как они займутся этим делом всерьез, а я надеюсь, это будет сделано в кратчайшие сроки, можно будет говорить о том, каким образом, в каком формате беженцы и представляющие их организации сумеют создать ту форму сотрудничества как друг с другом, так и с властями, которая окажется наиболее эффективной и будет обеспечена должным финансированием, соответствующим тем задачам, которые предстоит решать.

Относительно того, что руководство Арцаха также должно взять на себя полновесную политическую ответственность за судьбы армян, изгнанных из Азербайджана и проживающих не только на территории Арцаха, но и в разных странах — в Армении, России, США, где угодно, то Республика Арцах, как образованное на части Советского Азербайджана армянское государство, должна быть гарантом интересов и прав всего армянства, изгнанного из Азербайджана. Для того, чтобы эта миссия руководства и народа Арцаха и интересы беженцев оказались в одной плоскости, должны быть произведены определенные действия в ближайшем будущем.

Заявление также содержит обращение ко всем беженцам-армянам не только в Армении и Арцахе, но и по всему миру. Сделан призыв к объединению. Но вновь подчеркну, что призыв будет реализован тогда, когда будет выполнено первое условие — когда в Армении будет создан государственный орган по вопросам беженцев.

Остальные тезисы, представленные в заявлении, касаются правовых аспектов решения проблемы, а также содержат адресованный к международным организациям, дипмиссиям, аккредитованным в Армении послам призыв к сотрудничеству в рамках решения вопросов компенсации, восстановления прав и будущего, которое может быть построено для беженцев.

Думаю, что в Армении первым делом должен быть инициирован судебный процесс, который бы все действия Азербайджана против армян должным образом расследовал. Уверен, что итогом такого расследования станет констатация того, что руководство Азербайджана в отношении своего армянского населения инициировало геноцид, осуществило его, и сейчас мы стоим практически перед последним актом, когда этот геноцид президент Алиев желает продолжить и в отношении населения Республики Арцах. Эта инициатива в международной правовой и политической сфере также будет призвана защитить народ Арцаха от последующих действий азербайджанского руководства.

— Почему на форуме не было представителей аккредитованных в Армении посольств, международных структур, в частности, УВКБ ООН?

— Это вопрос непосредственно к представителям этих дипмиссий, международных организаций. Форум был анонсирован заранее, вход был свободен для всех. Если они там не появились, значит, на данном этапе они не были заинтересованы в участии. Но не беда. Не заинтересованы сегодня, будут заинтересованы завтра.

Но опять же первое условие — это реакция правительства Армении. Будет позитивная реакция — дело будет продолжено, в т.ч. и силами НПО. Не будет реакции — значит, можно будет считать, что призыв премьера к консолидации по этому вопросу был ложным.

Отметим, что в своем докладе на Форуме Арман Меликян подчеркнул, что, к сожалению, проводимая ранее политика игнорировала политический потенциала проблемы армянских беженцев:

«Если бы к этой проблеме изначально было иное отношение, то, скорее всего, можно было бы избежать и апрельской войны 2016 г., и 44-дневной войны 2020 г. с их катастрофическими для нас последствиями.

Время показало, что пренебрежение коренными, жизненными интересами одной части нации ради кажущегося решения проблем другой части приводит к разрушительным последствиям. В свое время мы непростительным образом упустили возможность диктовать повестку в этом вопросе и позволили Баку перехватить инициативу.

Я убежден, что именно проблема беженцев могла стать ключом к взаимоприемлемому урегулированию конфликта».

Арман Меликян призвал детально изучить азербайджанское законодательство и выявить все содержащиеся в нем положения, так или иначе устанавливающие национальные нормы Азербайджана о правовой дискриминации в отношении беженцев-армян. Он отметил также важность принятия Национальным Собранием Армении закона о восстановлении прав армянских беженцев всех времен и компенсации потерь, как неотъемлемого права, которое будет сохранено независимо от того, принял ли беженец гражданство какого-либо государства и утратил правовой статус «беженца».

(О понесенном беженцами-армянами ущербе читайте тут) .