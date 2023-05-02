Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, согласно предварительной договоренности, должны встретиться и в Москве.
Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил депутат от фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Арман Егоян, касаясь продолжающихся в Вашингтоне переговоров.
Егоян сказал, что есть предварительная договоренность и о встрече в Москве.
«Согласно этой договоренности, встреча должна состояться и в Москве», — сообщил Егоян.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что достигнута договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которая состоится в Москве. В отношении даты ожидаемой встречи в Москве пока нет определенности.