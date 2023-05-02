Армения ожидает максимальных результатов от переговоров с Азербайджаном, продолжающихся в Вашингтоне.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил депутат от фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Арман Егоян, касаясь продолжающихся в Вашингтоне переговоров.

Говоря о продолжающихся переговорах глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, Егоян сказал, что армянская сторона ожидает от этих переговоров максимальных результатов.

«На переговорах затрагивается весь спектр армяно-азербайджанских отношений, все нерешенные вопросы. И, конечно же, будет сделано все, чтобы достичь согласия по всем этим вопросам», — сказал Егоян, отметив, что обе стороны стремятся достичь выгодных для себя решений.

Касаясь усилий армянской стороны по вопросу Арцаха, депутат сказал: «Сейчас мы делаем все, чтобы состоялся диалог Баку-Степанакерт, то есть субъектом переговоров выступал бы Степанакерт».

Егоян также добавил, что документ, который Армения и Азербайджан регулярно передают друг другу, внося свои предложения, носит название «Договор об урегулировании отношений». Подробности о содержании этого документа Егоян не раскрыл.

Касаясь вопроса, выбрано ли это название вместо мирного договора, Егоян ответил: «Существует разговорный язык, на котором люди обозначают определенные явления. И есть юридический язык, который в юридических документах принимает юридические формулировки. И часто эти языки бывают разными».