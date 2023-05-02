Главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Армен Бабаларян в беседе с корреспондентом «РА» подвел итоги выступлений наших спортсменов на чемпионате Европы в Загребе. В столице Хорватии борцы армянской дружины завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Наставник сборной считает такой результат ожидаемым, но отмечает, что его подопечным еще предстоит много поработать над исправлением ошибок, которые проявились в ходе континентального первенства.

— Как Вы оцениваете итоги выступлений своих подопечных на чемпионате Европы?

— У нас сформировалась довольно сильная команда, поэтому, мы естественно, рассчитывали на медали. При этом не менее важным было качество выступлений каждого из наших борцов. От ребят требовалось выступить в пределах своих возможностей и добиться максимально хорошего результата. Думаю, нам надо добиться улучшения качества выступлений. В частности, некоторым борцам необходимо научиться сохранять свое преимущество и доводить поединок до победного конца. Для этого требуется серьезная и кропотливая работа. Поработаем, посмотрим, что из этого получится.

А в целом результаты участия в чемпионате Европы считаю удовлетворительными. Всегда есть над чем поработать, даже чемпионам и призёрам. Как говорится, нет предела совершенству. Мастерство и навыки нужно постоянно оттачивать, иначе можно просто остановиться в росте.

— Невероятно удивительную победу в финале одержал Малхас Амоян (77 кг), который за 13 секунд до завершения решающего поединка, уступая чемпиону Европы из Сербии Виктору Немешу со счетом 2:4, совершил отчаянный прыжок через голову (этот прием широко известен как «Белка-летяга») и, положив соперника на лопатки, выиграл схватку. Это было импровизацией или тренеры подсказали ему поступить таким образом?

— В пылу борьбы и под шум трибун я и сам не разобрался — сделал ли это Малхас по собственной инициативе, или по подсказке своего личного тренера Романа Амояна. Однако сейчас, думаю, это уже не принципиально. Главное, что он поборолся до конца и вырвал победу. Могу лишь сказать, что на тренировках мы отрабатывали этот прием, который, кстати, все чаще применяется в борьбе. Малхас блестяще выполнил его. Но хочу напомнить, что на чемпионате мира прошлого года он весьма уверенно — со счетом 7:1, — победил Немеша на его же родине и завоевал бронзовую медаль. Теперь же Малхас защитил титул и стал двукратным чемпионом Европы.

— Не менее захватывающим получился финальный поединок с участием Артура Алексаняна (97 кг), который, несмотря на, казалось бы, неудачное начало, сумел переломить ход встречи и вновь стал чемпионом. Что скажете о его выступлении?

— Действительно, начало финального поединка было настораживающим. В самом начале Артур получил сильный удар по ноге и упал от боли. Мы сразу же опротестовали эпизод, пересмотрев видеозапись которого, судьи зафиксировали нарушение правил со стороны болгарина Кирилла Милова и аннулировали присужденные ему два очка. В дальнейшем Артур, борясь практически с распухшей ногой и острой болью в лодыжке, сумел-таки переломить ход поединка, победить со счетом 5:1 и стать шестикратным чемпионом Европы. Это свидетельствует о его высоких волевых качествах. Степень серьезности травмы Алексаняна определится после углубленного медосмотра.

— Единственному нашему бронзовому призеру Грачья Погосяну (63 кг) награда далась в тяжелой борьбе. Чего именно не хватило ему?

— Он начал весьма уверенно, победив на старте хорвата Ивана Лизатовича со счетом 10:1. К сожалению, в полуфинале Грачья из-за тактической ошибки проиграл азербайджанскому борцу, который впоследствии стал серебряным призером. Ну, а в поединке за бронзовую медаль Погосян в упорной борьбе одолел итальянца Якопо Сандрона. Это тот случай, когда результат обусловлен одной единственной ошибкой. То же самое можно сказать и про Геворга Гарибяна (60 кг), проигравшего в поединке за третье место. Говоря о необходимости постоянного оттачивания мастерства, я имел в виду и ситуации, которые сказались на итоговых результатах этих борцов.

— Еще шестеро наших борцов не проявили призовых притязаний. Почему им не удалось хотя бы приблизиться к пьедесталу почета?

— Все они произвели неплохое впечатление — боролись хорошо, но изъяны, конечно, были. Дебютировавшие в чемпионате Европы среди взрослых Виген Назарян (87 кг) и Самвел Григорян (82 кг) одержали соответственно две и одну победу. Последний, кстати, уверенно победил действующего чемпиона мира среди спортсменов до 23 лет, серебряного призера чемпионата Европы среди спортсменов того же возраста норвежского борца. У Рудика Мкртчяна (55 кг) появились боли в спине, из-за которых он выходил на ковер после обезболивающих инъекций. Это не помогло и его выступление явно не удалось. Итогом стали два поражения. Но парень все же заслуживает похвалы за проявленные волевые качества. Остальные ребята — Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг) и Давид Овасапян (130 кг), — уступили отнюдь не случайным соперникам, и почти все проиграли в равной борьбе.

— Следующим крупным стартом наших борцов станет намеченный осенью чемпионат мира. Как планируете готовиться?

— В конце мая выступим на первом международном турнире, посвященном памяти двукратного чемпиона мира и Европы Бенура Пашаяна. Это соревнование пройдет в Армении. Планируется участие в том числе и известных борцов. Только после этого определимся с дальнейшими планами.