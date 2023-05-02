Армянская сторона и впредь будет настаивать на наличии видимых механизмов гарантий в диалоге Степанакерт — Баку.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил депутат от фракции «Гражданский договор» Национального собрания РА Арман Егоян, касаясь продолжающихся в Вашингтоне переговоров.

Касаясь вопроса, готова ли армянская сторона подписать какие-либо документы, пока вооруженные силы Азербайджана находятся на суверенной территории Республики Армения, Егоян сказал, что это также является предметом обсуждения. Он отметил, что это один из самых важных моментов, и это, конечно же, одно из требований РА.

«Мы считаем, что без системы прочных международных гарантий любое соглашение не может сработать. Это минимальный порог, который мы должны обеспечить. Должна быть какая-то международная гарантия, без нее соглашение не будет эффективным», — сказал депутат.

На переговорах армянская сторона и впредь будет настаивать на наличии видимых механизмов гарантий в диалоге Степанакерт — Баку. Егоян отметил, что если эти механизмы не будут заметны, если они будут в других форматах, «вдали от глаз» международного сообщества, будут проблемы.

По словам Егояна, довольно изменилась риторика международного сообщества, она стала более целенаправленной и объективной.

Касаясь продолжительности переговоров в Вашингтоне, он сказал, что их содержание очень обширно и актуально, поэтому они долго длятся.

На вопрос о возможности подписания документа в результате переговоров, продолжающихся в Вашингтоне, Егоян не смог ответить, заявив, что это зависит от хода переговоров.