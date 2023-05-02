По результатам переписи населения, проведенной в Армении в прошлом году, численность постоянного населения Армении на октябрь 2022 года составляла 2 миллиона 928 914 человек. В это число вошли и лица, проживающие в Армении, но отсутствовавшие в Армении в течение срока до одного года на момент переписи.

По предварительным данным, опубликованным Статистическим комитетом, численность населения на месте составила 2 миллиона 638 917 человек.

Переписи населения проводились в Армении в 2001 и 2011 годах.

По переписи 2001 года постоянное население Армении составляло 3 миллиона 213 011 человек, население на месте — 3 миллиона 2 598 человек.

По переписи 2011 года постоянное население Армении составляло 3 миллиона 18 854 человека, население на месте — 2 миллиона 871 771 человек.