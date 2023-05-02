На строительные работы в рамках программы транспортного коридора «Север-Юг» в Сюникской области Армения привлечет кредит в размере более $236 миллионов. Кредитные средства будут направлены на строительство 32-километрового тоннеля, 17 мостов на участке Личка, еще 2 тоннеля на Мегринском обходном участке.

Как сообщает «Арменпресс», это соглашение на заседании НС представила заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян. Соглашение подписали правительство Армении и Евразийский банк развития. Деньги будут выделены из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.

Согласно договору, в рамках проекта планируются реконструкция и проведение строительных работ участка дороги Каджаранского тоннеля, ведущего к Агараку, протяженностью около 32 км. В итоге будет 3-х полосная дорога с расчетной скоростью 80 км в час. Также намечено строительство 17 мостов, 2 тоннеля протяженностью 320 м на участке Личк, 440 м на объездном участке Мегри», — сказала Галечян.

Работы по проектированию уже завершены. Строительные работы планируется начать в этом году.

Представленным проектом предлагается продлить срок кредитного договора до 30 декабря 2026 года и внести изменения в бюджет проекта, увеличить размер средств софинансирования строительных работ в размере 86 млн 681 000 долларов. Таким образом, сводный бюджет проекта, согласно представленному соглашению, составит 236 миллионов 681 000 долларов. В результате изменений можно будет обеспечить эффективную реализацию и завершение проекта в срок.