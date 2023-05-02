Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла посла Соединенных Штатов Америки в Армении Кристину Квин.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

«В истории государственности Армении велика была роль США в создании медицинских учреждений, становлении первичной медико-санитарной помощи, института семейной медицины и в развитии системы здравоохранения в целом», — отметила министр.

Посол Квин особо отметила усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений. «Заметен значительный прогресс, которого добилась Армения в сфере здравоохранения. Мы рады и тому, что Армения движется к введению комплексного медицинского страхования, которое будет направлено на охрану здоровья граждан».

Министр представила основные реформы сектора и обсудила возможности сотрудничества в направлении создания, управления и наращивания потенциала прозрачной системы страхования, основанной на системе сдерживаний и противовесов.

Была подчеркнута готовность к продолжению сотрудничества в сфере профилактики инфекционных заболеваний.